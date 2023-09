Kas meilgi kasvavad sajandi pärast raudpuud?

See liik kuulubki muide nõiapuude sugukonda. Kui veel miljoni aasta eest levis parrootia isegi tänapäevase Poola aladel, siis hilisemad mandrijäätumised suretasid ta Euroopas välja. Liik leidis viimase pelgupaiga Kaspia-lähedastes metsades.

Eestis peeti parrootia kasvatamist võrdlemisi väheperspektiivseks, ent nüüdseks teeb soojenev kliima oma korrektiive. Väga hästi kasvab ta pehmete talvedega Sõrves, Rannametsa arboreetumis, aga ka Tartu botaanikaaias. Sealses „kraatris“ on põõsaspuu jõudnud juba vaat et nelja meetri lähedale.

See teeb kadedaks, sest mitte kõigil ei edene selle reliktse puu kasvatamine nõnda hästi. Ka mul endal mitte, sest mu põõsake vindub juba aastaid. Kasvukoht on küll soe, ent pinnas ehk liialt lubjane ja suviti kuivavõitu. Üritan end lohutada, et ehk saab puisniidule niiskematesse oludesse istutatud kahest raudpuuvitsakesest tulevikus siiski asja.