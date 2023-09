Uskumatud viljad! Tallinna botaanikaaias saab näha ja sealt osta üle 300 erineva tomatisordi

„Täpselt ei teagi, kui palju sorte siia lõpuks sai, aga kindlasti umbes kolmsada või isegi üle selle," ütles Maalehele Tomatipeo kuraator Tiia Jaanus . Kohapeal läheb tõepoolest pilt tomatitest kirjuks – tundub, et neid on pea kõigis suurustes ja vikerkaarevärvides.

Tomatipidu peetakse botaanikaaias juba viiendat aastat ja selle eesmärgiks on rahvale näidata eriskummalisi tomatisorte. Väljanäitusele on oma kollektsioonid toonud mitmed tuntud tomatikollektsionäärid, näiteks meie oma Ingmar Pappel Potitomatist ja tema Läti kolleeg Valdis Pūliņš.

Märkame, et kaks sorti tomateid on lausa klaaskasti paigutatud. „See on kaitseks,“ räägib Jaanus. „Üks neist on väga erilise väljanägemisega, selline peen ja sametine. Aprikoosi meenutav ja läbikumav. Me ei taha, et inimesed neid puutuks.“