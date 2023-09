Vana küttekolde asendamise taotlusvoor avaneb 18. septembril

„Õhu kvaliteet halveneb külmal ajal just tiheasustusega piirkondades, sest kütmisel paiskub õhku tervisele ohtlikke peenosakesi ja muid saasteaineid. Välisõhuseire andmetele tuginedes on välja selgitatud piirkonnad, kus peenosakesi on kütteperioodil õhus lubatust rohkem ning nende piirkondade inimestel avanebki võimalus oma küttekolle riigi toel uuega asendada,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.