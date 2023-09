„Maitse on tõeline elamus!“ Kilo wagyu liha eest on gurmaanid nõus maksma 250 eurot

„Olen müünud wagyu liha 250 euroga kilo eest, see liha on nii rasvane, et seda süüaksegi 100 grammi või 50 grammi kaupa ja juba saadki maitseelamuse kätte,“ rääkis Airi Külvet, kes hakkas Eestis wagyu tõugu lihaveiseid kasvatama esimesena. Külvet peab oma loomi Jõgevamaal, kasvatades neid Pedja ja Pikknurme jõe luhtadel.