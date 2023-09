Põllumajandus on popp! Ühes koolis on erialad täis, teises oodatakse õppijaid avasüli

„Kutsekeskhariduse baasil ehk pärast põhikooli tuleb meile päevaõppesse kolmeks ja pooleks aastaks umbes 60 õppurit,“ ütles Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppeosakonna sekretär Helme Uusen. See arv on juba ligi viis aastat olnud enam-vähem sama. Tänavu esitati kokku 74 avaldust, neist 64 õppijat on kinnitanud, et nad kooliteed päriselt ka alustada kavatsevad.