Alevid – asulad maa ja linna vahel, mis lihtsalt tekkisid

Heiki Pärdi uhiuue raamatu „Maa ja linna vahel. Eesti alevite lugu“ esmane mõju on ehk see, et hakkasin oma kodulinna Raplat (seda lugupidamist saab üldistada suuremale osale tänapäeva väikelinnadest) teise pilguga vaatama. Austavama pilguga.