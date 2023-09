Võtame rikastelt ja jagame vaestele! Rahahädas KOVe aitaks vaid jõuline raha ümberjagamine

„Vallavalitsus või volikogu pole süüdi, kui omavalitsus on rahalises raskuses. On paratamatu, et tööealine elanikkond on koondunud Harjumaale ja mingil määral ka Tartu ümbrusesse. Sellest need väljakutsed tekkinud ongi,“ teatab regionaal- ja põllumajandusminister Madis Kallas.