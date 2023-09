„Eelmisel aastal olid metsad nii tühjad, et erandkorras käisime Ida-Virumaal seeni toomas, sest see oli ainuke kant, kus neid üldse saada oli,“ räägib Eesti loodusmuuseumi bioloog Loore Ehrlich. „Sel aastal on metsaalused aga paksult seeni täis, kuigi muidugi liigiline koosseis võiks parem olla. Aga seda on juba liiga palju tahetud,“ muigab naine.