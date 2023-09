Tõuühing Laitse koerarünnakust: amstaffid pole inimese vastu agressiivsed, kuid nende instinkte on kerge sütitada

Toimunud rünnaku asjaolude selgitamise käigus arvas Pommy omanik Liis algselt ekslikult, et rünnanud koerte näol oli tegu pitbullterjeritega. Hiljem selgus aga, et rünnanud koerad olid siiski amstaffid. Seda tõugu koerad on ka enne kuulsust kogunud just oma agressiivse käitumise poolest, mis tekitab küsimuse, kas tegu on inimesele ohtliku tõuga?