SÜNGE STATISTIKA | Enesetapukatsete hulk kasvab eelkõige noorte hulgas

Enim teevad enesetapukatseid just alaealised

Milline inimene on potentsiaalne suitsiidi ohver?

2021. aastal tehtud uuringu kohaselt on suitsiidikordaja kõrgeim põhi- või madalama haridusega inimeste hulgas. Rahvuseti on kõige kõrgem enesetappude tase muudel rahvustel, sellele järgnevad eestlased ja kõige madalam suitsiidikordaja on venelastel.

Viimaste aastate andmete põhjal on ülekaalukalt kõige levinum enesetapumeetod Eestis poomine (71%), mis on meeste hulgas sagedasem kui naistel. Meestel on sageduselt järgmine meetod tulirelvade kasutamine (10%) ja kolmandal kohal mürgistused (6%). Naistel on teine kõige levinum meetod mürgistused (26%) ning kolmandal kohal on kõrgelt hüppamine (9%). Enesetapumeetodite puhul on vanusest sõltuv variatiivsus suhteliselt väike, väidab WHO poolt tehtud uuring.