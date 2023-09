Tüli ühe maaomanikuga võtab Mustla elanikelt järve

Sotsiaalmeedias keeb viha: „See krdi maaomanik võiks oma jalge eest nats kaugemale näha.“ – „No on hullud Vellid. Pole midagi teha, kui mõned inimesed ei karda jumalat ega kuradit.“ – „Ilmselt on kogukonna üldine hukkamõist neile inimestele parim karistus.“ – „Tegemist on puhtakujulise jonniga, mida ravida ei saa.“