Kõige rohkem on kaitse saanud põgenike seas täiskasvanud naisi – 16 922 (48% põgenikest). Alaealisi on 11 207 (31%) ja täiskasvanud mehi 7542 (21%). Kokku on neid rohkem kui Eesti suuruselt viiendas linnas Kohtla-Järvel elanikke.