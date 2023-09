IDA-VIRU SEIKLUSMAA | Saab taksoga sõita mööda hävitatud linna ja jälgida Rusti imelendu Moskvasse

Aga siiski on see võimalik, sest Ida-Viru uute turismiseikluste pakkujate fantaasialennud on säravad ja oskused lummavad. Nii suudabki Siimumäe Talu perenaine Marleen Tiirik teha imet nii hobustega kui nende selga istunud lastega. Ida-Viru uusi seiklusi hindav žürii saab toimuvat jälgides selgeks uue sõna „voltrižeerimine“ ehk hobuse seljas võimlemine.