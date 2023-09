Päästeamet teab, kes on tüüpilised uppujad – kas sinul tasub vee ääres eriti ettevaatlik olla?

„Suplemisel upuvad eakad seetõttu, et ei arvesta oma krooniliste haigustega või tabab neid terviserike – viimane on tegelikult ka üks kukkumiste põhjuseid. Näiteks kaks eakat uppus sel aastal seetõttu, et nad möödusid veekogust ja kukkusid sinna sisse,“ räägib päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.