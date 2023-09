Miks on Eesti meeste viljakus viimastel kümnenditel langenud?

ITK Viljatusravikeskuse meestearstid kommenteerivad rasestumist mõjutavaid elustiilivalikuid ning soovitavad lapsesaamise eesmärgil elada tervislikult ja tasakaalukalt. „Aga mõelda tasub ka sellele, et kui laps on juba sündinud, on vajalik, et isa oleks terve ja jaksaks oma last kasvatada,“ ütleb dr Aleksander Trošin.