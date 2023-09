„Joon, sest mind pole kellelegi vaja!“ Naised on üha enam alkoholiga kimpus

„Arvan, et ta ei suutnud vaadata otsa oma elu valusatele hetkedele. Seda tuleb siin aga meil kõigil teha,“ sõnab Rita, kes palub oma õiget nime lehes mitte avaldada. Ta ütleb, et kes kord on jalga lasknud, see võetakse tagasi. Kolmandat korda aga ei tule ja sõltlane on omapäi.