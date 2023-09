,,Universaalne põhimõte on see, et soojad ilmad soosivad kõigusoojaseid loomi ja praegu ongi putukate jaoks ideaalsed ilmastikuolud,“ väidab eesti bioloog Urmas Tartes. Kuigi põdrakärbestele ei meeldi madalad temperatuurid ja niiske ilm, on Tartese sõnul ka ööd meil veel piisavalt soojad, et soosida kärbeste paljunemist.