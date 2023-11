TASUB TEADA | Kuidas valida mootorsaele sobivat ketti?

Laias laastus saab saeketid jagada kaheks: profisaagidele ning tavasaagidele ehk kodusesse kasutusse sobivad ketid. Profisaagidele sobiva saeketi lõikehambad on teravama nurgaga ning seetõttu agressiivsemad ja tundlikumad. Need lõikavad küll kiiresti, aga on tavakasutajatele ohtlikumad, sest neid peab oskama kindla käega käsitseda ja on suurem oht tagasilöögi tekkeks.

Üldjuhul istub saele paremini ka sama tootja tehtud saekett. Näiteks on spetsiaalselt Husqvarna kettsaagidele sobiv X-Cut saekett, mis on eelpingutatud ja kohe kasutusvalmis, sobitub saagidele veelgi täpsemini ja annab parema tulemuse.

Et poest oma saele sobiva suuruse ja omadustega kett leida, tuleks tutvuda sae kasutusjuhisega, kus on kõige olulisem info olemas. Kettsae kasutusjuhendis on alati kirjas sellele sobivaima juhtplaadi ja saeketi suurused või isegi suuruste vahemikud, sest ühele saele saab kinnitada erineva pikkusega juhtplaate ja kette. Tihti on kõige sobivama suurusega plaat ja kett juba kettsaega kaasas. Seega, kui kasutusjuhend on juba ära visatud, saab vajalikud näitajad vaadata järele kas või olemasolevalt originaalplaadilt.

Piisavalt sageli teritades kestab üks saekett tavaliselt üsna kaua. Kui selle pikim lõikehammas on aga kulunud lühemaks kui neli millimeetrit või ketti on tekkinud mõra, on aeg uus osta.

Tavasaele sobiv kett on „rahulikum“, tänu madalamatele lõikehammastele ja veidi ümaramatele veohammastele on väiksem oht tagasilöögi tekkeks ning seetõttu on tavakasutajal ohutum töötada just sellise saeketiga. Kodusteks töödeks saeketti ostes tasub osta n-ö tavasaele sobiv kett, mitte profikett.





Saelehe pikkus ja laius





Põhjamaades kasutatakse sael tavaliselt plaati pikkusega 13 kuni 15 tolli, sest seda on mugavam käsitseda ja kõik vajalikud saetööd saavad sellega ka tehtud. Enamikule saagidele saab küll peale panna eri pikkusega juhtplaate, aga peab arvestama soovitusliku vahemikuga, mis arvestab sae ehituse ja suurusega: kõik plaadid ei sobitu saekorpusele nõnda, et sellel jooksev kett saaks vajalikul määral õlitatud ning ka pingutusmehhanism toimiks piisavalt.

Tihti ei ole võimsamatel saagidel standardvarustuses kaasas juhtplaati ja see tuleb eraldi osta. Siis tasub jällegi vaadata kasutusjuhendit. Poodides on aga sageli näha, et ostetakse väga pikki, lausa 18tolliseid ja isegi pikemaid plaate. Koduaias on sellise suurusega väga ebamugav ja teatud töödel isegi ohtlik toimetada. Ning ka metsas ei ole nii suur juhtplaat enamasti otstarbekas. Suurem latt lisab saele rohkem kaalu ning sellega on keerulisem manööverdada.

„Manööverdamisruumi“ on ka keti laiusega – enam levinud võimsamate profisaagide saekett on 1,5 mm laiuse veolüliga, kuid kodusesse kasutamisse sobilikul kettsael on tavaliselt kitsam, 1,3 mm laia veolüliga kett. Sellise ketiga töötades avaldub mootorile väiksem koormus, samuti on väiksem oht tagasilöökideks. Sellega on hea teha ka puuhooldust, sest lõige on puhtam ja täpsem.

Keti teritamine



Sobiva ja terava ketiga läheb töö lihtsalt ja kiiresti. Kui saekette piisavalt tihti teritada, kestavad need kaua. Kõige lihtsam on koguda nüriks läinud saeketid kokku, viia ametlikku esindusse või edasimüüja juurde ja lasta seal paari euro eest ära teritada.

Asjaarmastajad võivad aga hankida ka koju terituskomplekti ja ketti ise teritada. See nõuab teatud teadmisi, täpsust ja ajapikku tulevaid oskusi. Oluline on teritada õige nurga all ning peale lõikehammaste mitte ära unustada ka keti puruhambaid.