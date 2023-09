Tapal elav nelja lapse ema hakkas hädas peredele ise toitu vedama: „Söögiraha saab paljudel poole kuu pealt otsa, aga riigilt toetuse saamiseks on nad liiga rikkad.“

Kuna Mari-Vivian Ellamil autojuhiluba pole, on ta mõelnud kastiratta soetamisele, et saaks ise vajadusel Toidupanga abile järele minna. „Jalgratta järelkäruga on hea lapsi sõidutada, aga kauba vedamiseks see nii hästi ei sobi,“ lausub ta.

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia