Hirm automaksu ees: inimesed viivad kaks korda rohkem romusid lammutamisele

Transpordiameti sõidukite registriosakonna juhataja Märten Surva pakub, et inimesed on agaralt sõidukeid lammutamisele viinud automaksu tõttu – hoolimata sellest, et pole veel selge, millistele sõidukitele üldse maks kehtestatakse. „Inimesed on hakanud oma sõidukeid registrist kustutama seoses lammutamisega juba seetõttu, et äkki kehtestatakse maks ka nii-öelda seisvatele autodele,“ sõnab ta.