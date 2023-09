Uueks juhatuse esimeheks valiti Graanul Invest AS-i juhatuse liige Jaano Haidla, kes on oma tööelu jooksul toimetanud puidusektori erinevates ahelates, omades kogemust nii mööbli-, sae-, vineeri- kui graanulitööstustes. Haidla sõnul on liidu olulisim eesmärk tagada, et iga metsast võetud puu looks parimal viisil väärtust inimestele ja keskkonnale.