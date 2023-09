Jaan Tammsalu alustab Delfi Meedias oma autorisaatega

Saate nimetus „Vaimuelu“ on viide Juhan Viidingu luuletusele, mis on Tammsalu juba nooruses kõnetanud, samuti on sel sõnapaaril laiem tähendus.

„Jaan on tuntud hea kõnelejana ning tema teadmised ja arutlusoskus teeb isegi lihtsatest teemadest tõelise intellektuaalse tulevärgi, mida on nauding jälgida,“ sõnas Mikovitš. „Juba praegu on teada, et saatesse on tulemas külalisteks tuntud kirjanikke, muusikuid ja kunstnikke. Senise huvi järgi tundub, et selline saade on justkui ammu õhus olnud ja tegijat oodanud. Tore, et see nüüd võimalikuks saab.“