Jämesoolevähk avastatakse pooltel juhtudel liiga hilja. Aitaks abinõu, mida kasutatakse jälle liiga vähe

Jämesoolevähk on diagnoositud vähkidest naistel teisel kohal (rinnavähi järel) ja meestel kolmandal kohal (eesnäärme- ja kopsuvähi järel). Meeste vähisurmade põhjuste hulgas on see teine (peale prostatavähki) ning naistel kolmas (rinna- ja kopsuvähi järel), kirjutab ITK Sõnumid.