Uued petukirjad vajutavad õigetele punktidele: pettur esitleb end Putini vastasena Venemaal

„Mul on teraskastis 3 550 000 eurot ja abi eest annan 150 000 eurot teile!“ anub väidetavalt Venemaal elav kahe lapse ema e-kirjas. Pealtnäha lihtsast petukirjast alguse saanud kirjavahetus viib rahvusvahelise kurjategijate võrgustikuni, millega on seotud Inglismaal registreeritud ettevõtte veebileht, Prantsusmaal asuv kontakttelefon ja Serbias raha ootav pangakonto.

5. septembri õhtul potsatab minu Maalehe tööpostkasti kiri Anna Aleksandrovitšilt. Lühike kiri annab aimu, et inimene on hirmul ja vajab abi. Vastan kirjale küsimusega, et mis muret valmistab.