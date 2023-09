Ukraina kaebas EL-i naabrid teravilja impordikeelu pärast kohtusse

Eile, 18. septembril teatas Ukraina , et on esitanud Maailma Kaubandusorganisatsioonile ( WTO ) hagi Slovakkia , Poola ja Ungari vastu, asudes vaidlustama nende Ukrainast pärit teravilja impordikeeldu, väites, et keelud rikuvad rahvusvahelist kokkulepet. Naaberriikide arvates kaitsevad piirangud nende põllumehi odava impordi eest.

Ukraina majandusminister Julija Svõrõdenko ütles esmaspäevases avalduses, et: „Ukraina jaoks on äärmiselt oluline tõestada, et liikmesriigid üksi ei saa keelata Ukraina kaupade importi, mistõttu on vajalik nende (Slovakkia, Poola ja Ungari) kohtusse kaebamine WTO-s,“ lisades, et Ukraina eksportijad „on kannatanud ja kannatavad siiani olulisi kaotusi“ ühepoolsete keeldude tõttu, kirjutab BNN.