Hanejaht alaku! Laserkiired ja gaasipaugutid on juba käigus, nüüd saab lindudele ka tina anda

Sügisel pääseb püsssiga põllule

„Meil on jahimeestega kokku lepitud, milliste põldude pealt nad võiksid eelkõige hanejahti teha, nii et sügisel meil hanekahjudega probleeme ei ole,“ rääkis Olav Kreen. Lisades, et just kevadised rändlindude kahjustused on põldudel kõige rängemad. Paraku on kevadel keelatud lindudele heidutusjahti teha, ehkki põllumehed on korduvalt vastavaid ettepanekuid teinud.