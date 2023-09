LUGEJA KÜSIB | Mida teha, kui töökohal esineb ahistamist või seksuaalse alatooniga käitumist?

Ahistamist võib kogeda nii töökohal kui ka igapäevaelus. Ahistamine on käitumine, mille eesmärk on teist inimest solvata, alandada või ebamugavust tekitada.

Seksuaalvägivald on vägistamine või sellega ähvardamine, aga ka pealesunnitud puudutused. Seksuaalvägivald mõjub ohvrile šokeerivalt ning sellest rääkimine võib osutuda äärmiselt raskeks. Siinkohal on oluline lähedaste inimeste toetus, kellele kannatanu võib oma probleemi jagada. Lähedase tugi aitab vältida olukorda, kus ohver tunneb ennast probleemiga üksi ja otsustab vaikida.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse (SAK) peaks pöörduma siis, kui seksuaalvägivald on toimunud vähem kui seitse päeva tagasi. Seal tehakse tasuta vajalikud uuringud, fikseeritakse vigastused ja pakutakse psühholoogilist tuge. Kui seksuaalvägivallast või selle kahtlusest on möödas rohkem kui nädal, on mõistlik võtta ühendust sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006, kus koolitatud nõustajad saavad pakkuda tuge.

Otsi abi

Seksuaalvägivald on laastav kogemus, mis võib elu väga pikalt mõjutada. Kui tunned, et emotsioonid hakkavad üle pea kasvama ja igapäevaelu liialt häirima, otsi leevendust mõne lähedase inimese või professionaalse abistaja käest. Üks abi võimalusi on tugigrupp, mis on üks osa vaimse tervise teenustest, millega toetatakse traumast taastumist. Tugigrupp on rühm inimesi, kellel on ühised kogemused või mured ja kes pakuvad üksteisele emotsionaalset ja moraalset tuge. Tugigruppide eesmärk on toetada seksuaalvägivalda kogenud inimeste igapäevaeluga toimetulekut, pakkudes võimalust turvalises ja toetatud keskkonnas, professionaalsete grupijuhtide abiga tegeleda grupiliikmetele oluliste küsimuste ja teemadega.“ Tugigruppide kohta leiab infot SIIT.