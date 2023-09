Nõudele jäävad valged randid? Veendu, et kasutad nõudepesumasinat õigest

Üks sagedasemaid hädasid on see, et nõudele, eriti klaasidele, jäävad pärast pesuprogrammi lõppemist valged randid. See on loomulikult inetu, ja kui lõpuks tuleb osa nõusid ikkagi käsitsi üle pesta, muutub ju nõudepesumasina kasutamine mõttetuks.