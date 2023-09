Mis asju ikkagi aetakse agressorriigis? Narva piiripunktis käib sõjale vaatamata vilgas elu

On nädala algus, hiline hommik. Narva piiripunktis on üsna vaikne. Aga kellaseierite keskpäevale lähemale tiksudes hakkab voorimine pihta. Ja ehkki statistika ütleb, et Venemaa kodanikud on tänavu meie riiki sisenenud neli korda harvemini kui näiteks 2019. aastal, on inimeste vool piiripunktis ajakirjanikule, kes piirile väga harva satub, üllatav. Mis asju ikkagi aetakse agressorriigis?