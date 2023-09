VIDEO | Vaata, kuidas uhkete sarvedega hirvepull võimsate möirete saatel pulmatralli peab

Lootustandev paik hirvede jooksuaegse käitumise jälgimiseks asub kohas, mille vahetus läheduses on kolm „patiauku“. Need on veidi mudased ja vesised lohukohad, milles hirvepullid jooksuajal püherdavad, et teha end muda ja uriinilõhnalise „parfüümiga“ hirvelehmadele vastupandamatuks, kirjutab mees RMK loodusblogis.