Naerata ometi! Statistikaamet selgitas välja, mis on tööõnne valem

Paindlikkusel on mitu tahku, mis kõik on olulised ja mida tuleb oskuslikult juhtida: ajapaindlikkus, kohapaindlikkus, vormipaindlikkus ja funktsionaalne paindlikkus. Muutunud maailm ja töötajate järjest kasvav ootus üha suuremale paindlikkusele nõuab organisatsioonidelt vajadust juhtida oma ökosüsteeme teisiti. Vajame teist pilku harjumuspärasele juhtimisele – juhtimine muutub järjest empaatilisemaks, personaalsemaks, oskuslikumaks.

Suurem paindlikkus

Ka Statistikaamet liigub aasta-aastalt järjest suurema paindlikkuse suunas – meil on kontorid mitmes linnas, meil töötavad koos nii 22- aastane kui 90-aastane, me töötame rohkem kodus kui kontoris, oleme kokku tõmmanud büroopinda, meie töötempo kasvab, ülesanded muutuvad järjest komplekssemaks ja keerulisemaks, ootused statistikale aga kasvavad.

Seetõttu on need täna ka Statistikaameti tööeluga seotud väljakutsed – kuidas jõuda nii noorte kui vanadeni, kuidas kasutada oma nappe vahendeid efektiivselt, kuidas luua selliseid hübriidseid, usaldavaid keskkondi, mis kaasavad meie inimesi nii, et nad tahaksid panustada meie suurde eesmärki ja et nad naudiksid meeskondi ja koostööd. Õnneks on Statistikaametis rahvas, kes räägib kaasa, pakub lahendusi ja on avatud uuele.