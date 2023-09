FOTOD JA VIDEO | Priske mõmmik laamendas Kuremäe elaniku aiamaal, mugis pirne ja jättis aeda karusuuruse augu

Eile said Kuremäe küla elanikud suure üllatuse osaliseks, kui avastasid, et keegi on nende aiamaa maatasa teinud. Lähemal vaatlusel selgus, et tegu oli karuga, kes lisaks õuna- ja pirnipuude langetamisele oli sõna otseses mõttes murdnud aiast läbi, jättes alles karusuuruse augu. Vaata pilte ja videot altpoolt!