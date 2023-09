600 000 hektarit riigimetsa võib minna tuulikute alla

Ehitus kui üks suurema keskkonnajäljega majandusharu võib muutuda süsinikuheitjast süsinikuvaruks, kui ehitada puidust. Seda on tõdenud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Riigikogu liige Tarmo Tamm tõi konverentsil välja, et metsast ei ole võimalik võtta ainult ehituspuitu, paratamatult kaasneb ka materjali, mida saab kasutada vaid energiatootmiseks. „Olen seda usku, et kohalikuks tarbeks puitkütte kasutamine on positiivne ja jääb meiega pikaks ajaks,“ sõnas Tamm.