LOODUSFOTOD | Uudishimu ja ettenägelikkus aitavad salutihasel talve üle elada

Hämaras metsas vilkalt askeldavaid hallika sulerüüga tihaseid on mõnikord pea võimatu eristada. Mõned tunnused salu- ja põhjatihasel vahet tegemiseks siiski on. Salutihase must pealagi paistab läikivam, kuid põhjatihasel näib see tuhmilt must. Põhjatihase põsk on laiemalt valge ja tiibadel võib märgata heledaid pikivööte. Salutihase pisike, must kurgulaik on enamasti teravalt välja joonistunud, aga põhjatihasel paistab laik ähmasena. Salutihase nokal võib märgata ka aimatavat valget tähni, mida põhjatihasel enamasti pole. Märksa kindlam on eristada halle tihaseid hääle järgi.