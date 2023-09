Metsaomaniku kogemus: kuivendamisega ei maksa liiale minna

Kliima soojenemise vastu

See tagasihoidlik katse ei paranda oluliselt piirkonna veerežiimi – tulemuslikum on raba taastamisel kraavide sulgemine. Samal Are jõel on ülesvoolu Kõrisoo oja, mis on õnneks puutumata. Olgu sealtkandi meestel, aga ka maaomanikel mujal Eestis arukust ja arusaamist: veel reguleerimata veetasemega jõekesed ja ojad on looduse jaoks liiga suure tähtsusega, et neid näilise kasu nimel pöördumatult ära rikkuda.