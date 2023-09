Põhjuseks on see, et Euroopa pika ja tiheda inimasustuse tulemusena on mulda tabanud suured muutused, seda eeskätt põllumajandusliku, aga ka tööstusliku tegevuse tõttu. Üle 60% Euroopa muldadest on halvas seisundis, öeldakse Euroopa mullastrateegias aastani 2030. See tähendab, et mullale omane roll ökosüsteemi talitluses on muutunud (häiritud) ja seda inimese heaolu kahandavas suunas.