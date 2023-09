Oma eakat ema hooldanud naine: see on nagu lapse eest hoolitsemine, vabu hetki pole!

Riisalo sõnul on hooldereformi juures põhjust rõhutada kaht aspekti. „Üks on kindlasti maksekoormus kliendile ja tema lähedastele. Teine pool on inimeste aktiivne osalemine tööturul. Kui hooldajad on tööealised ja see [töötamise] võimalus võetakse neilt ära, siis võetakse tegelikult ka võimalus iseennast realiseerida. Võetakse ära võimalus koguda pensioni, mis paneb riski alla pensionieas toimetuleku,“ selgitas ta.

Eriti mõjutab see naisi, sest statistika näitab, et enamasti jäävad lähedast hooldama naised. „See paneb need naised, kes on pikka aega oma lähedase hooldusega seotud, väiksema sissetuleku tõttu keerulisse olukorda pensionipõlves,“ lisas minister.

Reet Jääger suutis oma ema hooldada tööelu kõrvalt, kuid pidi selleks igapäevaelu ümber korraldama. „Hetkest, kui ema meie juurde elama asus, vajas ta abi praktiliselt kõigis igapäevatoimingutes. Minu jaoks tähendas see seda, et ma sisuliselt hakkasingi elama ema ajagraafiku järgi,“ ütles ta.

Ema hooldamise ajast esimesed pool-kolmveerand aastat käis Jääger kontoritööl. Seejärel algas pandeemia ning kõik suunati kodukontorisse.

„2,5 kuni 3 aastat töötasin kodukontoris. Ühelt poolt tegi see asja lihtsamaks, teisalt jällegi keerulisemaks, sest enam mul ei olnud ka seda vaba hetke, mis muidu mõnikord kontoris kohvi juues oli,“ selgitas ta.

Jäägri sõnul peab omastehooldaja endale aru andma, et hooldamise ajakulu suureneb järk-järgult ning hooldamine on ka vaimselt kurnav.

„Tihti räägitakse, et vanainimese hooldamine on nagu lapse hooldamine, ja nii see ongi. Erinevus on, et tänapäeval võetakse lapsi praktiliselt igale poole kaasa, aga vanainimene tahab stabiilsust, rahu ja igal õhtul oma voodis magada. Nii oligi meie peres – kui tahtsime perega välja minna või kaugemale sõita, siis pidime alati otsustama, kes saab emaga koju jääda,“ kirjeldas ta.