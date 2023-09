„Jahimehed on seda meelt, et ulukitõrjereflektoritest on palju kasu,“ sõnab Tartu jahindusklubi tegevjuht Tõnu Peterson Tartu ja Jõgeva vahel oleval ulukiohtlikul teelõigul, mis ääristati reflektoritega. „Loodame, et riik, transpordiamet saab jahimeeste algatusest ja uuringu tulemusest indu ning hakkab ise panustama inimeste elu ja vara hoidmisesse, seega ka metsloomade elu kaitsmisesse.“

FOTO: Anni Õnneleid | Delfi Meedia