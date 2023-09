UURING | Selgus, milline on linnapuukide lemmik elupaik

Kuigi kliima hakkab juba külmenema, on puugid üksikute soojade sügisilmade tõttu endiselt veel aktiivsed. Ka linnas on õhk tavaliselt soojem ning linnapuugid on tihti ka veel oktoobris liikvel. Seetõttu on hea teada, milliseid elupaiku nad linnas kõige rohkem eelistavad?