RETSEPTID | Lambaliha võib olla tõeline hõrgutis! Meisterkokk jagab oma nippe

Lambakasvatus on erilise hoo sisse saanud just saartel ja läänerannikul, kus looduslikud tingimused lammaste kasvatamiseks on head. Selleks et lambakasvatajail oleks kontroll oma toodetud liha töötlemisest ja müügist, asutasid kasvatajad ühistu Muhu Liha, mis töötleb ja turustab omakasvatatud liha ise.

„Lambaliha on just selline tooraine, mis kasvab siinsamas, meie kodus ja mida peaksime suutma igakülgselt väärindada. Minu meelest on ebanormaalne, et siinses külapoes saab osta õunu või avokaadosid, mis on kasvanud Lõuna-Ameerikas, või see, et kasutame restoranides lambaliha, mis on meile toodud Uus-Meremaalt. Meie liha kvaliteet pole halvem, küsimus on vaid selles, mismoodi on lammast toidetud ning kuidas on see tapetud ja töödeldud. Iga lambalihatükki on võimalik kasutada, lihtsalt tuleb leida sellele sobiv kasutusala,“ arvab Stefan.