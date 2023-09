Eestist võib saada Euroopa kõrgeimate toidu hindadega riik, kirjutab ajaleht. Muidugi olen ammu kaotanud usu, et ajalehed, raadio ja tele takkapihta õigust räägivad, aga sel korral nagu silmasin midagi möödaminnes ja jäin isegi lugema. Ja tuleb – kuigi ainult iseendale – tunnistada, et libastusin koguni uskuma. Sest tõsi see tundub, et eestlane on osa rahvakillust, kes ennast maailma kõige kavalamaks peab, aga suurtes asjades siiski end lahkesti ninapidi vedada laseb.