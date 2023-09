OTSEÜLEKANNE | Kellest saab Aasta Põllumees 2023? Auhinnatseremoonia on alanud

Lisaks talumeestele ja põllumeestele on kohal ka teadlased, eksperdid ja ministeeriumi esindajad, et jagada uusimaid teadmisi ja parimaid praktikaid. Tänavuse „Aasta põllumehe“ konkursi nominendid, kes konkureerivad kõrgele tiitlile, esindavad viit maakonda üle Eesti: Lääne-Virumaad, Jõgevamaalt, Valgamaad, samuti Pärnu-ja Saaremaad.

„Meie konverentsi mõte on ikkagi see, et proovime jagada neid kogemusi, mida sellisest erakorralisest aastast on põllumehed tänavu saanud,“ teatas Maalehele Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Ants Noot.