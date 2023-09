Me oleme ilmselt ainus erakond, kes saab aru majandusest; kes saab aru, et meie tavaliste Eesti inimeste elujärg homme ja ülehomme sõltub sellest, kuidas meie majandusel läheb. Me teeme tööd – ehitame oma organisatsiooni, kohtume ettevõtjatega, katusorganisatsioonidega. Saatsime valitsusele ja parlamendi liikmetele konkreetsed ettepanekud, mida teha selleks, et Eesti sügavamast majandusaugust välja tuua. Me näeme oma rolli olla võimuerakondade väsimuse ja vassimise vastu ning näidata, kus on lahendus. Ja hoida omalt poolt fookus majandusel.