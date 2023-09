Mari Kartau: tooge terve mõistus tagasi!

Aga just sellepärast, et keskkonnahoidu propageeritakse kui religiooni, millesse tuleb suhtuda fanaatiliselt, ignoreerides rohepöörde kitsaskohti ja neid fakte, mis kliimakatastrofistliku ideoloogiaga ei sobi.

On ju kõigile selge, et ka meie kõigi põhiväärtuste hulka kuuluvatel demokraatial ja turumajandusel on oma varjuküljed, ja neid tunnistada – ning mis peamine, ka tegevuses arvestada – on täiesti sobilik. Miks siis rohepoliitika kontekstis ignoreerime realistlikku analüüsi? Miks on terve mõistus muutunud sõimusõnaks?