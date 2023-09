Üksi elava pensionäri toetust saab tänavu ligi 62 500 inimest

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik selgitab, et võrreldes eelmise aastaga on tänavu üksi elava pensionäri toetuse saajaid ligikaudu 30 000 võrra vähem. „Toetuse saajaid on vähem, kuna aprillikuise pensionide indekseerimise tulemusel tõusis keskmine pension 700 euroni. Samuti muutus sellest aastast vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu arvestus, mis on 704 eurot kuus,“ sõnab Kümnik.