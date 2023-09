MÕTTEKOHT | Niikaua kui toit on poes olemas, ei saada aru, kust see tuleb

„Minu selge sõnum valitsuses ja ka riigikogus on, et põllumajanduses on väga keerulised ajad. Peame sektorile tähelepanu pöörama, tuleb vältida ettevõtete raskustesse sattumist. Teen kõik selleks, et see sõnum viia iga viimse kui ministrini,“ lisas ta.

Põllumajandusdebatt on linnainimese nägu

Euroopa Parlamendi liige Riho Terras rõhutas, et põllumajandus ei ole aastaid olnud prioriteediks Euroopas ega Eestis, aga viimaste aastate sündmused peaksid meile õpetama, et seda suhtumist tuleb muuta.

„Eelmised sõjad kõik on eestlased elanud üle vanaema kartulikeldri peal. Täna see enam nii ei ole, sest inimesed on liikunud linnadesse ja toidutootmise struktuur on mõneti mõranenud,“ sõnas ta. Terrase sõnul ollakse Euroopa Komisjoni, aga ka Eesti valitsuse tasandil rohepöördesse ja kliimaeesmärkidesse süvenenud liialdatult, põllumajandusettevõtjatega arvestamata.

Niikaua kui toit on poes olemas, ei saada aru, kust see tuleb.

Põllumajandusdebatt Euroopa Parlamendis on Terrase hinnangul linnainimese nägu. Niikaua kui toit on poes olemas, ei saada aru, kust see tuleb.

„Eesti riik võiks ka põllumajandustoetustega tegeleda. Aastakümneid on lastud liugu ja ei ole toetatud põllumehi Eestist tulevate toetustega. Bürokraatiat tuleb vähendada, kõiki reegleid pole vaja täita 120%,“ kritiseeris ta.

Toidu varustuskindlus on rohkem pildil

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantsler Alo Aasma andis ülevaate sammudest, mida on Eestis juba ette võetud ja milliseid aspekte peaks veel arendama.

Riiklik isevarustatus on tema sõnul kõige alus. Selles sektoris on olukord viimastel aastatel paranenud: kala, teravilja ja piima toodame julgelt rohkem kui tarbime. Veise-, lamba- ja kitseliha ning sealiha toodame mõnevõrra vähem. Tõsised probleemid tekivad kanaliha, munade, köögiviljade ja värskete puuviljade ning marjadega.