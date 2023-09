„Kepslesid ringi nagu kitsed!“ Kreekas murdsid lambad kasvuhoonesse ja sõid ära 100 kg kanepit

Kesk-Kreeka piirkonnad Tessaalia ja Magneesia on äärmuslike ilmastikuolude tõttu juba nädalaid võidelnud üleujutustega, mis jätsid enamus põllumaad vee alla. Andmete põhjal on hukkunud üle 100 000 karilooma ning allesjäänud loomad on pidanud toitu leidma mujalt, kirjutab Sky News.