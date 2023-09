SUUR ÕUNASPIKKER | Mis õun see on, mis mul aias kasvab? Saa teada!

Puu on tugevakasvuline, tiheda ümara võraga. Vilja hakkab kandma noorelt ja põhiliselt rõngasokstel. Sort on saagikas. Talvekindlus rahuldav. Viljad nakatuvad kärntõppe keskmisel määral.

Sügisjoonik

Talvenauding

Õun on keskmise suurusega 90–130 g. Koonilise kujuga õuntel on tugevad kandid. Kollase põhivärvusega viljakest on tumedatriibulise punaga. Aias on viljal sinakas vahakirme. Viljaliha tihe, rohekasvalge, magushapu, erilise vürtsika maitsega. Vili sisaldab keskmiselt 9,0 % suhkruid ja 16 m% C-vitamiini 100 g toorkaalu kohta. Sobib mahla ja siidri valmistamiseks. Koristatakse septembri keskel, tarbimisküpsus novembrist veebruarini, kui õunu säilitatakse + 4 °C juures. Hilja koristatud ja ebasobivates tingimustes säilitatud viljade koor pruunistub ning sellega halveneb õunte kvaliteet ja neid on raske turustada.