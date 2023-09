Jüri Ratas: tasulise ühistranspordi taastamine on hoop madalapalgaliste rahakotile

„Eeldusel, et pilet kehtib poolteist tundi, kulub tööinimesel bussisõidule ühes kuus üle 60 euro, mis teeb aastas rohkem kui 700 eurot. Käesoleval aastal on miinimumpalk Eestis 725 eurot ja see tähendab, et väiksema teenistusega inimesed loovutavad aastas ühe kuu palga bussipiletitele,“ lausus Jüri Ratas pressiteate vahendusel.