Aasta Põllumees 2023 on parim lihaveisekasvataja Airi Külvet

Puutsa talus majandatakse mahedalt, perenaine tegeleb aastaid järjekindlalt taastava põllumajanduse ja portsjonkarjatamisega ning on innustanud teisigi tootjaid uudseid võtteid karjamaadel kasutama.

Talukarjas on aberdiin- angused, herefordid ja gallovei tõugu veised. Kõige haruldasemad on Jaapani wagyu tõugu lihaveised, Külvet tõi need esimesena Eestisse, et uurida selle tõu karjatamistingimusi meie oludes. Nüüd on ta tulemustega rahul, sest portsjonkarjatamine meie karjamaadel annab wagyu tõule samasuguse haruldase marmorliha nagu Jaapanis.

Maad kasutab pere 340 ha, mahesöödaks kasvatatakse nisu, hernest ja tatart.

Airi Külvet on innustunud lihaveisekasvatajate eestkõneleja ja juba aastaid koolitanud ka teisi tootjaid, tänavu pälvis ta parima lihaveisekasvataja tiitli. Ta on MTÜ Liivimaa Lihaveis üks asutajaid ja kvaliteedijuht ning on välja töötanud ka rohumaaveiste kvaliteeedikava. Airi Külvet on valitud Euroopa Liidu võrgustiku BovINE (veiste innovatsioonivõrgustik) Eesti esindajaks, nii saab ta rahvusvahelisi teadmisi ka kohalike tootjateni tuua.

Rahvapõllumehe tiitli sai Mirjam Pikkmets

Lisaks Aasta Põllumehe tiitlile sai Maalehes kuni 25. septembrini rahvas hääletada oma lemmiku poolt. Maalehe veebihääletusel sai kõige rohkem hääli ja pälvis rahvapõllumehe tiitli osaühingu Mätiku Talumeierei juhataja ja Aaduni talu perenaine Mirjam Pikkmets, kes lisaks talutöödele juhib korraga veel kolme erialaliitu.

„Mul on lambakasvatus, Aaduni talu tagaaias on munakanakasvatus ja taluõues ka väike meierei, kus toodame mahepiimast kohupiima, võid ja juustu,“ loetleb taluperenaine rõõmsalt. Ta kasvatab koos kaasa Argoga ka kolme last.

Südikas naine on kogunud tuntust maitsvate Mätiku talumeierei toodetega, aga ka sellega, et ühtaegu edendab põllumajanduselu mitmel rindel: ta on Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu tegevjuht, juhib Talumeiereide Liitu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) mahetoimkonda, olles ka EPKK nõukogu aseesimees.